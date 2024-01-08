Пятеро детей пострадали в массовом ДТП на трассе М-11 «Нева»

В массовом ДТП на трассе М-11, по уточненным данным, пострадали 16 человек, среди них пятеро детей. Об этом в понедельник, 8 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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— По уточненным данным, всего пострадало 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них пятеро детей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что авиация МЧС России доставила трех детей, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород. Кроме того, в настоящее время всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, спасатели развернули пункты обогрева на трассе, где люди могут согреться, выпить горячий чай и зарядить телефоны. Кроме того, с пострадавшими работают психологи.