Пятеро детей пострадали в массовом ДТП на трассе М-11 «Нева»
В массовом ДТП на трассе М-11, по уточненным данным, пострадали 16 человек, среди них пятеро детей. Об этом в понедельник, 8 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.
— По уточненным данным, всего пострадало 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них пятеро детей, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что авиация МЧС России доставила трех детей, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород. Кроме того, в настоящее время всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, спасатели развернули пункты обогрева на трассе, где люди могут согреться, выпить горячий чай и зарядить телефоны. Кроме того, с пострадавшими работают психологи.
На месте происшествия до сих пор остаются порядка 60 большегрузных автомобилей, которые не имеют возможности развернуться. Протяженность пробки составляет порядка 1,5 километров. Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 68 специалистов и 27 единиц техники, пишет Telegram-канал МЧС России.