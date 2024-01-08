Число пострадавших в крупном ДТП в Новгородской области увеличилось до 16
Число пострадавших в крупном ДТП на трассе М-11 в Новгородской области достигло 16. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребёнок», — говорится в заявлении.
Отмечается, что трое пострадавших детей были доставлены авиацией МЧС России в Великий Новгород.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших и четырёх погибших.
В СК России рассказали о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием около 50 машин в Новгородской области.