Число пострадавших в крупном ДТП в Новгородской области увеличилось до 16

Число пострадавших в крупном ДТП на трассе М-11 в Новгородской области достигло 16. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребёнок», — говорится в заявлении.

Отмечается, что трое пострадавших детей были доставлены авиацией МЧС России в Великий Новгород.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших и четырёх погибших.