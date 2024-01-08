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Один человек пострадал в крупном ДТП в Пресненском районе столицы

На северо-западной составной Садового кольца магистрали Садовой-Кудринской столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадал человек. Об этом в понедельник, 8 января, Вечерней Москве сообщил источник в экстренных службах.

Один человек пострадал в крупном ДТП в Пресненском районе столицы
© Денис Воронин / АГН Москва

— Садовая-Кудринская улица, дом 15 строение 1, ДТП с четырьмя автомобилями, один пострадавший, — говорится в сообщении.

В настоящее время наблюдается большая пробка в обе стороны движения, автомобилистов призывают выбирать альтернативные маршруты. Причины и обстоятельства аварии находятся на уточнении.

В результате другой крупной аварии с участием трех грузовиков на 54-м километре МКАД пострадал один человек. ДТП, о котором идет речь, произошло в этот же день. Движение транспорта в районе происшествия было затруднено, позже проезжую часть освободили.

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