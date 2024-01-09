На трассе М-11 "Нева" в Новгородской области восстановили движение после ДТП

На трассе М-11 "Нева" в Новгородской области восстановили движение после массовой автомобильной аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Отмечается, что по состоянию на 06:30 9 января на месте происшествия оставалась одна машина. Сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 17 ДТП с участием 66 авто. Также 58 большегрузных машин, которые не смогли развернуться, покинули пробку и продолжили движение. 8 января на 526-м км трассы М-11 в Новгородской области столкнулись более 50 грузовиков и легковых автомобилей. В результате происшествия пострадали более 16 человек, в том числе 5 детей. Известно о четырех летальных случаях, в числе которых есть один ребенок. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ, которая предполагает наказание за выполнение работ или оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. После аварии движение в сторону Москвы было перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществлялся на 545-м километре.