В ограждение Белого дома врезался автомобиль

Правоохранители задержали в Вашингтоне водителя автомобиля, врезавшегося в понедельник в ограждение Белого дома. Об этом сообщил в X (ранее Twitter) официальный представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Энтони Гульельми.