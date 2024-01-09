$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В ограждение Белого дома врезался автомобиль

Правоохранители задержали в Вашингтоне водителя автомобиля, врезавшегося в понедельник в ограждение Белого дома. Об этом сообщил в X (ранее Twitter) официальный представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Энтони Гульельми.

В ограждение Белого дома врезался автомобиль
© РИА Новости

"Незадолго до 18:00 (02:00 мск 9 января - прим. ТАСС) автомобиль врезался во внешние ворота комплекса Белого дома", - заявил Гульельми.

"Водитель взят под стражу, мы ведем расследование причин и обстоятельств ДТП", - подчеркнул он.

Телекомпания NBC в свою очередь отмечает, что данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.

ДТП