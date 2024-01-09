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Число погибших в ДТП с участием маршрутки на Ставрополье увеличилось до восьми

Число погибших при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Ставропольском крае увеличилось до восьми человек.

Число погибших в ДТП с участием маршрутки на Ставрополье увеличилось до восьми
©  Госавтоинспекция Ставрополья

Об этом информирует пресс-служба ГИБДД России по региону.

«Стало известно, что в ДТП с участием маршрутного такси и грузового транспорта в Предгорном округе погиб восьмой участник», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, речь идёт о 66-летней жительнице посёлка Пятигорского, которая скончалась в больнице.

Ранее сообщалось о семи погибших.

ДТП
ГИБДД