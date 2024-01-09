Число погибших в ДТП с участием маршрутки на Ставрополье увеличилось до восьми
Число погибших при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Ставропольском крае увеличилось до восьми человек.
Об этом информирует пресс-служба ГИБДД России по региону.
«Стало известно, что в ДТП с участием маршрутного такси и грузового транспорта в Предгорном округе погиб восьмой участник», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, речь идёт о 66-летней жительнице посёлка Пятигорского, которая скончалась в больнице.
Ранее сообщалось о семи погибших.