Праздники в Москве оказались не самыми аварийными

В них погибло 4 человека, 59 человек получили ранения, в числе пострадавших 4 ребенка, получивших травмы различной степени тяжести. За неделю это немного.

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Но давайте разберем самые аварийные и безаварийные дни. Наименьшее число дорожных аварий произошло во вторник и среду - по 4 ДТП. Что вполне объяснимо. Это 2 и 3 января. Водители после празднования Нового года только начали выезжать на улицы. Самыми аварийными стали четверг и суббота, в эти дни зарегистрировано по 10 дорожно-транспортных происшествий. Это можно объяснить довольно большим количеством автомобилей на дорогах, ведь к Рождеству нужно тоже подготовиться и закупить подарки.

Самыми частыми видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств - 14 и 25 ДТП соответственно. Как видно, наездов меньше, чем столкновений. Хотя накануне была немного иная картина. Наезды на пешеходов либо превышали столкновения, либо были на их уровне. Морозы тут сыграли свою роль. Ходить скользко, и перед тем, как выйти на дорогу, десять раз посмотришь вокруг. А со столкновениями все сложнее - всегда кто-нибудь неожиданно выедет перед тобой. А дороги местами представляют из себя ледяной покров. Даже шипы не всегда спасают.

Но общее сокращение количества машин на дорогах дало о себе знать. Длинные выходные не стали для столицы аварийными днями.