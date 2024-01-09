В Псковской области автомобиль Audi провалился под лед реки Великой во время съемки видеоролика, сообщает Telegram-канал «Псковское агентство информации».

По его данным, водитель намеревался заснять на видео дрифт на льду, однако во время проезда машины лед треснул и автомобиль затонул. При этом никто не пострадал, водителю удалось выбраться из машины.

На видеозаписи видно, что водитель выехал на заснеженный лед и начал ездить зигзагами по его поверхности, демонстрируя управляемый занос. После одного из виражей лед под Audi треснул и машина мгновенно ушла под воду, опрокинувшись на правый бок.