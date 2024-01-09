В Кремле отреагировали на массовое ДТП в Новгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причину массового ДТП на 526-м км трассы М-11 в Новгородской области должны определить специалисты, каких-то особенных мероприятий не планируется. Газета.Ru

По его словам, Владимир Путин не планирует встреч в связи с ДТП, так как ситуацией занимаются экстренные службы. Lenta.ru

Он призвал водителей в условиях снегопада соблюдать осторожность. Деловая газета "Взгляд"