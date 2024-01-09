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Песков: причину аварии в Новгородской области должны определить специалисты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причину массового ДТП на 526-м км трассы М-11 в Новгородской области должны определить специалисты, каких-то особенных мероприятий не планируется. Газета.Ru

По его словам, Владимир Путин не планирует встреч в связи с ДТП, так как ситуацией занимаются экстренные службы. Lenta.ru

Он призвал водителей в условиях снегопада соблюдать осторожность. Деловая газета "Взгляд"

"Это должны делать специалисты, чем они и занимаются», — сказал он. RT на русском

В Кремле отреагировали на массовое ДТП в Новгородской области
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ДТП
Дмитрий Песков
Следственный комитет
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