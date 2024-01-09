Появилось видео наезда на поэта Рубинштейна

Момент ДТП, в результате которого пострадал 76-летний поэт Лев Рубинштейн, попал на видео. Кадры опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 9 января.

На записи видно, как поэт пересекает дорогу по нерегулируемому переходу. Мужчина практически оказался на другой стороне, однако его на полной скорости сбил автомобиль. После этого водитель остановился и не стал покидать место ДТП.

По информации столичного Дептранса, за прошедший год собственник автомобиля, сбившего Рубинштейна, нарушил ПДД как минимум 19 раз.

— В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».