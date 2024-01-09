Автоэксперт прокомментировал массовое ДТП на трассе М-11

На 526 км трассы М-11 около 14 часов 45 минут 8 января произошло ДТП сразу с 66 автомобилями. В аварии погибли четыре человека: два водителя (мужчины 70 и 50 лет) и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок). Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. Движение из Петербурга в сторону Твери и Москвы было заблокировано. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют, почему дорожное покрытие было плохо очищено от снега. Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов поделился своей позицией с «ФедералПресс» о том, почему водители попали в замес со смертельным исходом.

«Я придерживаюсь тех позиций, которых придерживаются и многие из обсуждающих это ДТП в чатах. Мне не очень нравится, что следственный комитет с сумасшедшей быстротой начал вдруг охотиться на ведьм: кто виноват, если плохо убрали дороги. Невозможно на участке в несколько сот километров одномоментно везде расставить, рассыпать, убрать, отшкрябать и так далее выпавшие осадки. Процесс уборки дороги – длящийся по времени процесс. Даже если ее убирали или не убирали, пока это отставим в сторону. Поэтому говорить о том, что это не я плохо ехал, а это кто-то плохо убрал дорогу, это совершеннейшее безобразие.

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Эта ситуация учтена в правилах дорожного движения в 9-й и 10-й главах. В 10-й говорится о том, что скорость надо выбирать, исходя в том числе из метеоусловий. В 9-й – что дистанцию надо выбирать, исходя из тех же метеоусловий. Но наши люди почему-то считают, что если ограничение установлено на 130 километров в час, то это значит, что можно ехать 130 км/ч, а все ваши замечания, касающиеся того, что надо ехать помедленнее, это глупости.

Второе заблуждение. Наш человек считает, что если он обулся в зимние колеса, шипы или фрикционную резину, то он все проблемы зимние для себя решил, притом что на самом деле зимние колеса лишь чуть-чуть улучшают для водителя, с точки зрения контакта автомобиля и дороги, управляемость, и не более того.

По видео, которые просочились в Сеть, совершенно очевидно, что первопричиной всего процесса является то, что скорость, выбранная водителями транспортных средств, не отвечала сложившейся метеорологической ситуации. К слову сказать, если, не дай Бог, будет какой-то успех у следственного комитета в охоте на ведьм, которые плохо убирали дорогу, то можно будет любое ДТП, когда один отскользил в задницу другому, списывать на то, что дорожники плохо убрали.

У нас для дорог категории А, по-моему, срок нанесения противогололедных реагентов составляет два часа после установления гололеда, поэтому в течение этих двух часов водитель должен думать головой. Кроме этого, никакая уборка в зимний период не обеспечивает возможности ехать так, как будто я на сухом асфальте летом в теплый солнечный день.

Поэтому, как это ни грустно и как ни жаль пострадавших, но основная причина этого ДТП – это безграмотные действия водителей. На видео видно, что достаточно большое количество водителей ехали аккуратно, на небольшой скорости, справились с задачей снизить скорость перед образовавшимся затором, смещались в полосу безопасности, но в них прилетели все равно другие идиоты. Вот первых мне жалко более всего.

Чтобы изменить ситуацию с поведением водителей, надо перестать торговать водительскими удостоверениями, заставить водителей изучать правила дорожного движения.