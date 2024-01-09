СК назвал возможную причину массовой аварии в Новгородской области

Следственный комитет Новгородской области раскрыл обстоятельства массового ДТП, которое произошло 8 января на трассе М-11 «Нева». Детали появились в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, изначально произошла авария с автомобилем Chery, который, обладая покрышками, не соответствующими дорожным условиям, потерял управление и врезался в металлическое ограждение. После этого движущиеся по магистрали машины стали сталкиваться с китайским авто и между собой.

Спустя некоторое время автомобиль Honda, попытавшись уйти от ДТП, также врезался в ограждение. Водитель с женой вышли на трассу, где попали под колеса машин. В салоне находились дети, один из которых попал в больницу. Второму ребенку врачам помочь не удалось.

Отмечается, что расследование продолжается, и сейчас сотрудники СК выясняют, могло ли привести к аварии некачественное обслуживание трассы.