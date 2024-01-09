Собственник сбившей Рубинштейна машины 19 раз за год нарушил ПДД
За водителем, который сбил поэта и публициста Льва Рубинштейна, числится 19 эпизодов нарушений ПДД за 2023 год, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
В пресс-службе отметили, что инцидент произошел вблизи дома № 9 на улице Образцова в Марьиной Роще в Москве. Автолюбитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего поэта.
В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы, пояснили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что скорая доставила Рубинштейна в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него переломы и черепно-мозговую травму. Специалисты провели операцию, стараются спасти жизнь поэту.
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