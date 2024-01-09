За водителем, который сбил поэта и публициста Льва Рубинштейна, числится 19 эпизодов нарушений ПДД за 2023 год, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел вблизи дома № 9 на улице Образцова в Марьиной Роще в Москве. Автолюбитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего поэта.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы, пояснили в Дептрансе.