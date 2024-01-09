Поезд насмерть сбил женщину в Мурманске
По данным пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, ЧП произошло около 9 ч. утра вблизи станции Мурманск.
Сообщается, что погибшая – 1970 года рождения. Как уточнили РЖД-Партнеру в следственном управлении, она скончалась от полученных травм на месте. По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути вне зоны пешеходного перехода.
«Следователем выполняется весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и условий произошедшего», – уточнили в ведомстве.
Задержки в движении поезда из-за трагического происшествия отмечено не было, сообщили РЖД-Партнеру.