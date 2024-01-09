Поезд насмерть сбил женщину в Мурманске

По данным пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, ЧП произошло около 9 ч. утра вблизи станции Мурманск.

Сообщается, что погибшая – 1970 года рождения. Как уточнили РЖД-Партнеру в следственном управлении, она скончалась от полученных травм на месте. По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути вне зоны пешеходного перехода.

«Следователем выполняется весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и условий произошедшего», – уточнили в ведомстве.