«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля нарушил скоростной режим и въехал в ограждение. После этого участники происшествия не покинули проезжую часть, а стали передвигаться по дороге, что и стало причиной массовой аварии», — сказали в «Автодоре» «Коммерсанту».