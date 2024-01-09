«Автодор» назвал причинами ДТП на трассе М-11 непогоду и неосторожность водителей
В пресс-службе госкомпании заявили, что дорога оснащена «всеми средствами обустройства для безопасности».
«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля нарушил скоростной режим и въехал в ограждение. После этого участники происшествия не покинули проезжую часть, а стали передвигаться по дороге, что и стало причиной массовой аварии», — сказали в «Автодоре» «Коммерсанту».
Там добавили, что погодные условия требуют «корректирующих действий от автомобилистов на любой, даже самой современной и безопасной трассе».
Ранее СК предположил, что ДТП спровоцировала машина с негодными покрышками.
Накануне на 526-м км платной магистрали М-11 «Нева» столкнулись около 50 автомобилей. Четыре человека погибли, 16 пострадали. Движение в сторону Москвы было перекрыто.