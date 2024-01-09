Экскурсионный автобус из ДНР попал в ДТП на Ставрополье

"На федеральной автодороге "Кавказ" в районе села Ульяновка произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, столкнувшегося в попутном направлении с грузовиком Mercedes. Автобус возвращался из города Нальчик в город Донецк, в нем находятся 44 человека - наших гостей из ДНР, включая пятерых детей. К счастью, обошлось без жертв. Один человек получил легкие повреждения, ему оказана необходимая помощь", - написал он.