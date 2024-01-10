На МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля

"На внешней стороне 53-го км МКАД (в районе развязки с Сколковским ш.) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием прицепа. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.