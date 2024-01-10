В Москве произошла авария с участием двух "Мерседесов" и такси

В Москве произошло столкновение двух автомобилей "Мерседес" с такси. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

После столкновения автомобили разбросало в разные стороны. В аварии больше всего повреждений получило такси, его бампер "раскрошило". Водитель такси получил незначительные травмы. На месте дорожно-транспортного происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что авария с участием фуры произошла на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Накануне на внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. 6 января в Санкт-Петербурге конфликт таксиста и пассажира закончился аварией.