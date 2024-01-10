В ДТП в Омской области погибли два человека

Пассажирский микроавтобус столкнулся на Западном обходе Омска с фурой. В ДТП погибли два человека, пять человек доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД Омской области.

"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса Citroen при движении по автодороге "Западный обход Омска" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузным автомобилем Scania. В результате ДТП пассажир микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия; водитель Citroen скончался в медицинском учреждении. Еще пятеро пассажиров данного автомобиля доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.