Самый сильный подросток России погиб в ДТП

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в автокатастрофе в Башкирии, ему было 16 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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Между тем в телеграм-канале Госавтоинспекции Башкортостана сообщили, что ДТП произошло на 1356-м километре автодороги М-5 "Урал". Автомобиль ВАЗ-2109, в котором, как отмечает агентство, находился Батяев, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium.

В ведомстве добавили, что несовершеннолетний водитель и его 14-летний пассажир были госпитализированы, 42-летний дальнобойщик не пострадал. Водитель "девятки" скончался через сутки от полученных травм.

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