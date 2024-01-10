Кто оплатит последствия массового ДТП на трассе М-11 - мнение экспертов

Более 60 машин столкнулись на платной трассе М-11. Четыре человека погибли, в том числе ребенок. Еще двадцать получили ранения. Кто и как будет компенсировать ущерб пострадавшим?

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Авария, по сути, произошла на пустом месте. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, автомобиль Chery, двигавшийся по трассе на летней резине, не учел дорожные условия, совершил маневр и врезался в правый отбойник. Пассажирка машины выскочила на дорогу, начала махать руками, пытаясь остановить попутные автомобили. Один автомобиль остановился. Из него вышел не только молодой человек, который попытался помочь на дороге, но и девушка с годовалым ребенком на руках. Вот их и сбили в первую очередь на такой дороге.

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Напомним, что на информационных табло было предупреждение, о том, что движение из-за дорожной ситуации стало опасным. А динамические знаки ограничивали скорость. Но этими предупреждениями водитель не воспользовался.

По данным ГИБДД, составлено 56 протоколов об ответственности за нарушения правил. Судите сами: 66 машин и 56 протоколов. Понятно что сотрудники Госавтоинспекции разделили дорожные происшествия. Грубо говоря, один автомобиль въехал в отбойник. Первое ДТП. Второй врезался в стоящую на обочине машину. Второе ДТП. Третий сбил пешехода, который ходил вокруг авто - третье ДТП. Еще один врезался в машину, которая сбила пешехода - еще одно ДТП. А далее по нарастающей.

Как пояснил адвокат Сергей Радько, конечно, это будет не одно ДТП. И разобраться будет сложно. Все это будет сложно. Автомобиль не смог затормозить и врезался в другую машину. Но следом в него врезался другой автомобиль, который тоже не смог затормозить. А первый еще раз ударил впереди стоящую машину. Повреждено крыло и бампер. Кто виноват, кто кому возмещает ущерб? Все переходит в судебную область. У кого каско есть, тому легче будет.

Мнения экспертов

Адвокат Лев Воропаев:

- В каждом ДТП будет определятся виновный. Если ГИБДД не может определить, то суд будет решать. Но тут дело 50/50.

Михаил Порватов, заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков:

- Пока идет следствие, рано о чем-то говорить. Машину какую-то занесло, она ударила другую машину и сбила пешехода на смерть. Кто виноват? Все это должны разбирать следователи. Страховщик будет ждать материалов следствия. Ему нужны документы. Что кается жизни и здоровья - достаточно будет возбуждения уголовного дела.

Андрей Маклецов, заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков РСА: