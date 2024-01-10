Самый сильный подросток России погиб в ДТП

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в возрасте 16 лет в результате автомобильной аварии в Башкирии. Газета.Ru

Между тем в телеграм-канале Госавтоинспекции Башкортостана сообщили, что ДТП произошло на 1356-м километре автодороги М-5 "Урал". Автомобиль ВАЗ-2109, в котором, как отмечает агентство, находился Батяев, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium. Москва24