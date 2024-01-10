В массовом ДТП с автокраном в Геленджике пострадали три человека

В ДТП в Геленджике с участием автокрана, у которого отказали тормоза, и 14 автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в 18:45 на улице Новороссийской. По данным ТАСС, у автокрана отказали тормоза и он на огромной скорости протаранил 14 автомобилей. В связи с произошедшим было принято решение ограничить движение по улице Новороссийской.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека — 63-летний водитель автокрана и еще два человека, они находятся в состоянии средней тяжести, получив необходимую медицинскую помощь.