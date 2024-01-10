Следователи и прокуратура взялись за смертельное ДТП с вахтовиками из Тюмени

«В районе 12 километра западного обхода трассы Тюмень-Новосибирск микроавтобус, перевозивший из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, столкнулся с фурой Scania, в результате чего один из двух водителей микроавтобуса и один пассажир погибли. Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка», — сообщается в telegram-канале областного СК РФ. «Прокуратура Марьяновского района Омской области взяла на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с большим количеством пострадавших», — заявила омская прокуратура в соцсети.