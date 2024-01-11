«Предварительно в результате трех ДТП на разных участках улицы Новороссийской автокран повредил 12 автомобилей. Так, по адресу Новороссийская, 169 повреждены 3 автомобиля: Газ, Audi A6, Hyundai Creta. Далее, продолжив движение, в районе дома 136 по улице Новороссийской совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, движущемся во встречном направлении. Затем при дальнейшем движении вниз по направлению к улице Островского столкнулся с автомобилями Volkswagen, Renault, Kia, Lada, двумя машинами Skoda, Nissan, Kia Ceed», — говорится в сообщении.