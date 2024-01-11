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ГИБДД: в Геленджике в трех ДТП с участием автокрана повреждены 12 автомобилей

В Геленджике в аварии с участием автокрана пострадал его водитель. Также повреждены 12 автомобилей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

«Предварительно в результате трех ДТП на разных участках улицы Новороссийской автокран повредил 12 автомобилей. Так, по адресу Новороссийская, 169 повреждены 3 автомобиля: Газ, Audi A6, Hyundai Creta. Далее, продолжив движение, в районе дома 136 по улице Новороссийской совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, движущемся во встречном направлении. Затем при дальнейшем движении вниз по направлению к улице Островского столкнулся с автомобилями Volkswagen, Renault, Kia, Lada, двумя машинами Skoda, Nissan, Kia Ceed», — говорится в сообщении.

Пострадал водитель автокрана. Он госпитализирован.

Авария с участием автокрана, который на огромной скорости протаранил свыше десяти машин, произошла в Геленджике 10 января. На место инцидента приехали спасатели, пожарные и врачи скорой помощи, которые оказали помощь водителю потерявшей управление спецтехники.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у автокрана.

Позже в Госавтоинспекции Геленджика рассказали, что движение транспорта по Новороссийской улице полностью восстановлено.

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