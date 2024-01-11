В ДТП в Пензенской области погибли семь человек

"11 января около 03:00 на 504-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение двух автомашин. Предварительно установлено, что водитель автомобиля минивэн, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону города Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком Volvo под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП в минивэне семеро погибших и двое пострадавших", - говорится в сообщении.