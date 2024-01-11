Следователи возбудили дело из-за ДТП с минивэном и фурой под Пензой

В Пензенской области следователи возбудили дело из-за ДТП на федеральной трассе «Урал» с минивэном и фурой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Дело возбуждено по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ. Восемь человек не выжили. Они находились внутри минивэна, еще один человек пострадал.