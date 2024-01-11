Легковушка провалилась под асфальт в Азове

В Азове Ростовской области легковая машина почти полностью провалилась под асфальт. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе «Азов новости события» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел возле пересечения улицы Севастопольской и Куникова. Автомобиль провалился под землю передней частью — на поверхности остались лишь задние колеса и часть багажника. По словам свидетелей, в момент инцидента в транспортном средстве находилась женщина — она выбралась через багажник.

Судя по снимку, провал образовался прямо посреди дороги. При этом неизвестно, обрушился асфальт под автомобилем или же машина попала в уже образовавшуюся яму, которая не была огорожена по правилам. Официально власти городе пока не комментировали инцидент. Местные жители предполагают, что авто могло провалиться в водопроводный колодец, грунт в котором промыло водой.