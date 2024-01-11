Появились подробности гибели самого сильного ребенка России

Погибший в ДТП 16-летний Сергей Батяев, которого называли самым сильным ребенком России, попал в смертельную аварию на следующий день после покупки автомобиля, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По данным канала, за руль он сел, не имея водительских прав.

© Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Канал пишет, что автомобиль Батяев нашел в Уфе. За машиной он отправился со своим 14-летним другом. После покупки, которая не была оформлена соответствующим договором, подростки поехали домой в город Октябрьский, но по дороге автомобиль сломался.

Подростки поймали такси и попросили водителя взять их на буксир. При этом они признались, что сами водить машину не умеют и боятся. Троса у таксиста не оказалось, поэтому он вызвал экстренные службы. Однако подростки не стали дожидаться специалистов и уехали на попутной машине, оставив свою на дороге.

За ней они вернулись на следующий день. Подросткам удалось завести автомобиль, они продолжили путь в Октябрьский, но выехали на встречную полосу и врезались в грузовик, отмечает канал.