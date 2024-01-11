В ДТП под Воронежем погиб человек

Столкновение легковых автомобилей Renault Duster и ВАЗ-2111 произошло в Острогожском районе Воронежской области на автодороге Воронеж - Луганск, в результате ДТП погиб один человек и трое получили ранения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по региону.