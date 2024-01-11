Плохая очистка дорог и необдуманные обгоны водителей приводят к смертельным ДТП с участием большегрузов. Автоэксперты поделились с «ФедералПресс», как допускаются аварии, в которых гибнут сразу несколько человек.

За первые рабочие дни января в СМИ огромное количество сообщений об авариях со смертельным исходом. Чаще всего одними из участников ДТП становятся фуры. Общественник, автоэксперт Кирилл Форманчук в разговоре с «ФедералПресс» отмечает, что пока не будет устранена основная проблема – узкие трассы без разделительных конструкций между направлениями движения, снизить существенно смертность на дорогах не получится.

«Все торопятся, а фуры едут медленно, автомобилисты с риском [для жизни выходят] на обгон, происходит ДТП», – отмечает эксперт.

Второй ключевой проблемой он называет качество обслуживания дорог, особенно в зимний период.

«Вы сами прекрасно знаете, что в городе-то не могут дороги почистить, а уж за городом вообще руки не доходят: снег, скользко», – говорит Форманчук.

Статистика последних трех дней на российских трассах ужасает.

В ночь на 11 января минивэн и фура столкнулись в Пензенской области на трассе «Урал», в результате чего погибли семь человек и двое пострадали.

10 января на трассе Тюмень – Новосибирск в ДТП с микроавтобусом и фурой, погибли два человека, 8 получили тяжелые травмы. Все пострадавшие были вахтовиками и ехали к месту работы.

10 января автодороге Тамбов – Пенза водитель автомобиля «Киа Рио» вышел на обгон и лоб в лоб столкнулся с фурой. Водитель и пассажир легковушки погибли, водитель большегруза доставлен в больницу с травмами.

10 января в ДТП на 1356-м км автодороги М5 «Урал» погиб Сергей Батяев, признанный в 2019-м год самым сильным мальчиком России. Он на своей «девятке», которую купил накануне, столкнулся с грузовой фурой Renault Premium.

9 января один человек погиб и трое были ранены в массовом ДТП с фурой в Калужской области на трассе М-3.

9 января в аварии с фурой на Серовском тракте погибла мать двоих детей, ее муж в коме. Автомобиль супругов буквально влетел под большегруз.

8 января в Новгородской области на 526 км скоростной трассы М-11 «Нева» произошла массовая авария, в которой столкнулось около 50 легковых и грузовых автомобилей. Погибли четыре человека, 16 – пострадали.

Практически во всех случаях ГИБДД называет предварительной причиной аварии обгон большегрузов, а косвенной – неудовлетворительное качество обслуживания дорог в зимний период.

Как поясняет автоюрист Дмитрий Славнов, при столкноверии с фурой, несущейся по загородной трассе исход столкновения в большинстве случаев будет смертельным.

«У нее [фуры] по сравнению с легковушкой масса в несколько раз больше. Представляете, это огромное несущееся ядро, которое бьет машину, нанося глобальные повреждения. Это не легковушки, которые столкнулись и разлетелись. Фура по инерции продолжает тащить [автомобиль] дальше. Хорошо, если просто остановятся, а если впереди есть препятствие, то все сминается. Отсюда и жертв всегда больше», - поясняет эксперт в разговоре с «ФедералПресс».