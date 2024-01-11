Основатель проекта Eva.ru с семьей погибли в массовом ДТП

В массовом ДТП на М-11 погибли основатель Eva.Ru Владимир Волошин, его жена и сын
В массовой аварии на трассе М-11, которая произошла в понедельник, 8 января, погибли создатель и руководитель проектов Doktor.Ru, Mama.Ru, Eva.Ru Владимир Волошин, его жена и сын.
«Наша редакция прощается с отцом-основателем женского онлайн-журнала Eva.Ru Владимиром Волошиным, который трагически погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь с семьёй из Санкт-Петербурга в Москву», — говорится на сайте издания.
Отмечается, что их второй сын выжил.
Ранее стало известно, что мальчика возьмёт под опеку бабушка.
Авария произошла в Новгородской области. По последним данным, столкнулись 66 грузовых и легковых авто.
В ДТП погибли четыре человека.