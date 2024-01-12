Шесть автомобилей столкнулись под Калугой

Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Калужской области
На трасс М-3 «Украина» в Калужской области произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Отмечается, что изначально в аварию на 88-м километре трассы попало три автомобиля. В этой аварии никто не пострадал, однако через какое-то время в две оставшиеся после столкновения машины врезалось ещё четыре автомобиля. В результате нового столкновения пострадал один человек. Состояние пострадавшего не уточняется, в данный момент он находится под присмотром врачей.
В МВД также добавили, что сейчас движение на участке с аварией осуществляется по одной полосе. Последствия происшествия ликвидируются экстренными службами, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в аварии на трассе в Волгоградской области пострадали 3 человека.