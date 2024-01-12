Шесть автомобилей столкнулись под Калугой

Отмечается, что изначально в аварию на 88-м километре трассы попало три автомобиля. В этой аварии никто не пострадал, однако через какое-то время в две оставшиеся после столкновения машины врезалось ещё четыре автомобиля. В результате нового столкновения пострадал один человек. Состояние пострадавшего не уточняется, в данный момент он находится под присмотром врачей.