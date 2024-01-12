Умер поэт Лев Рубинштейн

Российский поэт Лев Рубинштейн умер в больнице. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщения знакомых поэта в социальных сетях.

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Согласно сообщению врачей, поэт умер, не выходя из комы. Ему было 76 лет.

Лев Рубинштейн являлся одним из самых известных поэтов современной России, лауреатом премии «НОС» и одним из основателей московского концептуализма. До последних дней жизни он продолжал работать преподавателем, а также писал научные и критические статьи о русском языке и классической литературе.