Умер поэт Лев Рубинштейн

Поэт Лев Рубинштейн умер в больнице
Российский поэт Лев Рубинштейн умер в больнице. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщения знакомых поэта в социальных сетях.
Согласно сообщению врачей, поэт умер, не выходя из комы. Ему было 76 лет.
Лев Рубинштейн являлся одним из самых известных поэтов современной России, лауреатом премии «НОС» и одним из основателей московского концептуализма. До последних дней жизни он продолжал работать преподавателем, а также писал научные и критические статьи о русском языке и классической литературе.
Напомним, что 9 января Рубинштейна сбила машина, после чего он попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы, повреждения органов и черепно-мозговую травму. 12 января появилась информация, что Рубинштейн впал в глубокую кому, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.