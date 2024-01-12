Дочь Льва Рубинштейна опровергла новости о смерти поэта
Дочь российского поэта Льва Рубинштейна Мария опровергла новости о смерти отца. Об этом сообщают «Известия».
По словам Марии, новости о смерти поэта оказались фейком. Она также добавила, что в данный момент Лев Рубинштейн находится в реанимации, где продолжает бороться за свою жизнь.
«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — заявила Мария Рубинштейн.
9 января Рубинштейн попал под автомобиль, после чего поэта доставили в реанимацию. У него были диагностированы многочисленные переломы, повреждения органов и черепно-мозговая травма. 12 января Рубинштейн впал в глубокую кому, медики оценили его состояние как крайне тяжелое.