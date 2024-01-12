Дочь Льва Рубинштейна опровергла новости о смерти поэта

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — заявила Мария Рубинштейн.