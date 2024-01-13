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СК Красноярска возбудил дело после ДТП с пассажирским автобусом в Зеленогорске

В Зеленогорске Красноярского края автобус врезался в легковушку, пострадали семь человек, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Автобус врезался в легковушку в Красноярском крае
© Телеграм-канал «МВД 24»

ДТП произошло 12 января в Зеленогорске, по данным регионального МВД, 24-летний водитель пассажирского автобуса не уступил право проезда автомобилю ВАЗ и совершил столкновение на оживленном перекрестке.

Несколько человек получили травмы, в легковушке пострадали четыре человека, в автобусе еще трое. Всем пострадавшим оказана первая помощь, один пассажир из «Жигулей» госпитализирован.

Оба водителя в момент ДТП прошли медосвидетельствование, признаков алкогольного опьянения не обнаружено. Краевой СК возбудил уголовное дело, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее автобус с пассажирами попал в ДТП на Ставрополье.

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