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В Москве двое мужчин попали под электричку на станции Дегунино

В Москве следователи устанавливают обстоятельства травмирования двоих мужчин на платформе Дегунино, спасти пострадавших не удалось. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

Два человека попали под поезд на станции Дегунино в Москве
© Газета.Ru

Инцидент произошел 13 января на севере Москвы на платформе железнодорожной станции Дегунино. Электропоезд сообщением Можайск – Дмитров сбил двух мужчин, пострадавшие получили серьезные травмы, спасти их не удалось.

По предварительной информации, мужчины переходили через железнодорожные пути вне пешеходного перехода. По факту произошедшего доследственную проверку начал СК.

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