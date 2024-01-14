Два человека попали под поезд на станции Дегунино в Москве

В Москве следователи устанавливают обстоятельства травмирования двоих мужчин на платформе Дегунино, спасти пострадавших не удалось. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

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Инцидент произошел 13 января на севере Москвы на платформе железнодорожной станции Дегунино. Электропоезд сообщением Можайск – Дмитров сбил двух мужчин, пострадавшие получили серьезные травмы, спасти их не удалось.