В центре Екатеринбурга 13 января водитель Mercedes-Benz GLK-Класс проехал на красный и врезался в Kia K-5. Владельцем первого авто оказался криминальный авторитет Марсель Гасанов, покинувший место ДТП. Информация об этом появилась в СМИ.

«„Гелендваген“ зарегистрирован на жену криминального авторитета Марселя Гасанова, однако обычно он ездит на этом авто сам», — пишет Е1.RU.

Очевидцы аварии отметили, что за рулем внедорожника находился именно он, но место происшествия покинул. Также Гасанова еще до аварии видели в стриптиз-баре.

Гасанова задержали в Екатеринбурге 11 августа в ходе массового рейда силовиков на криминальных авторитетов и членов ОПГ. По словам источников, Марсель является связным в уральском регионе. Его судили за разбой и считали причастным к криминальным делам вора в законе Ахмеда Шалинского. Однако сам Гасанов отрицал эти обвинения и утверждал, что ведет честную жизнь.