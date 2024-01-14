В Удмуртии в ДТП пострадали четыре человека

"14 января 2024 года на 10-м км автомобильной дороги Завьялово - Каменное Завьяловского района Удмуртии, 20-летний водитель автомобиля LADA Priora при совершении маневра "обгон" в месте, где это запрещено ПДД РФ, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем LADA Granta, под управлением 30-летнего мужчины", - сообщили в Госавтоинспекции.