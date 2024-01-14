Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом на Пермском тракте

Причиной смертельного ДТП с участием автобуса на 232-м километре трассы Пермь – Екатеринбург мог стать опасный маневр. Авария произошла в 18.18 13 января, сообщает "Уралинформбюро".

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По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса ПАЗ, принадлежащего ООО "Жасмин", двигаясь в направлении Екатеринбурга по правой полосе при выполнении разворота не уступил дорогу попутному фургону Volvo, ехавшему по левой полосе. В результате столкновения погиб 62-летний пассажир автобуса, еще семеро с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждения Красноуфимска, Ревды и Бисерти, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водитель ПАЗа пояснил, что вез восемь рабочих из поселка Ачит на другой объект в город Нижние Серги.

Известно, что мужчина, житель Башкирии, получил права 16 лет назад, за это время единожды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии был трезв. По факту ДТП на него составлен административный материал по пункту 1 части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

За рулем Volvo находился 56-летний житель Верхней Пышмы с 34 годами водительского стажа, ранее трижды пойманный на нарушении ПДД. Он также не был пьян. В отношении шофера грузовика составлены административные материалы по пункту 1 части 1 статьи 12.5 и части 1 статьи 12.2 КоАП РФ.

При осмотре места аварии госавтоинспекторы выявили снежный накат. Обслуживающей автодорогу организации выдано предписание об устранении недостатков.