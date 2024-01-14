Три ДТП с восемью автомобилями произошли на одном участке трассы в Кузбассе

В Кемеровской области произошли три ДТП с участием восьми автомобилей, сообщила пресс-служба ГИБДД Кузбасса. Все три аварии случились на одном участке трассы, в результате пострадал 19-летний водитель ВА3 2110.

Около 17:30 на 168-м км автодороги Кемерово — Новокузнецк произошло три автоаварии с участием восьми автомобилей. <...> Предварительно установлено, что все ДТП произошли из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции до впереди идущих транспортных средств с учетом сложных дорожных условий, — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Видео с места аварий опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Ранее в Новосибирской области произошло ДТП с участием Toyota Camry и КамАЗом. По данным регионального ГИБДД, в результате погиб пассажир легковушки, водитель которой находился в нетрезвом состоянии, он и еще один пассажир получили травмы.

13 января в Свердловской области один человек погиб и еще четверо пострадали в результате ДТП с участием маршрутки и фуры. Смертельная авария произошла на участке трассы Пермь — Екатеринбург.