На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей

Несколько ДТП с участием 12 автомобилей произошло на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" под Красноярском, пострадавших нет. Участок трассы в сторону красноярского аэропорта перекрыт, сообщает региональный главк МВД.

"На 805-м км автодороги Р-255 "Сибирь" со стороны г. Красноярска в сторону п. Емельяново (в этой же стороне находится аэропорт Красноярск - прим. ТАСС) произошло несколько автопроисшествий с участием 12 транспортных средств. В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется через с. Дрокино", - говорится в сообщении.

Пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работают наряды ДПС. Пресс-служба аэропорта Красноярска сообщила "о серьезной пробке". "Во избежание опозданий на рейс рекомендуем оценивать ситуацию на дороге и заранее планировать свой выезд. В случае, если планируемое время прибытия в аэропорт приближается ко времени окончания регистрации на рейс, вы можете обезопасить себя и заказать услугу индивидуального сопровождения Fast track", - отмечается в сообщении.