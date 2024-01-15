$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Под Калининградом в ДТП с автобусом погибла девушка

Пассажирский автобус с 34 пассажирами столкнулся с автомобилем под Калининградом, в результате ДТП погибла девушка.

Под Калининградом в ДТП с автобусом погибла девушка
© РИА Новости

Об этом сообщили в областном УМВД.

«В районе посёлка Дальнее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Девушка 2004 года рождения, управлявшая иномаркой, скончалась на месте от полученных травм», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в салоне автобуса в момент ДТП находились 34 пассажира.

Ранее стало известно, что 12 автомобилей столкнулись в нескольких ДТП на участке федеральной трассы под Красноярском.

ДТП