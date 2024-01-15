Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на МКАД
Легковой автомобиль попал в ДТП с грузовиком в районе 44-го км МКАД. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своём Telegram-канале.
Уточняется, что авария произошла на дублере внешней стороны 44-го км МКАД. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как легковой автомобиль пытается совершить обгон, но задевает фонарный столб и ударяется о грузовик.
В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города, выясняются обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших пока не уточняется. В Дептрансе также предупредили, что из-за аварии движение на участке было затруднено.
Ранее ДТП с грузовиком произошло на МКАД в районе развязки с улицей Верхние Поля.
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