Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на МКАД

Легковой автомобиль попал в ДТП с грузовиком в районе 44-го км МКАД. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своём Telegram-канале.

Уточняется, что авария произошла на дублере внешней стороны 44-го км МКАД. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как легковой автомобиль пытается совершить обгон, но задевает фонарный столб и ударяется о грузовик.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города, выясняются обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших пока не уточняется. В Дептрансе также предупредили, что из-за аварии движение на участке было затруднено.