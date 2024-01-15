На трассе под Архангельском в ДТП погибли два человека
В ДТП с участием микроавтобуса ГАЗ-Соболь и Volkswagen Polo на трассе Архангельск-Северодвинск погибли два человека, еще двое — пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
Авария произошла около 17:00 в районе СНТ «Лисьи Борки». Ее участниками стали микроавтобус ГАЗ-Соболь и Volkswagen Polo.
«В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки, водитель и пассажир микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в тексте.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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