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На трассе под Архангельском в ДТП погибли два человека

В ДТП с участием микроавтобуса ГАЗ-Соболь и Volkswagen Polo на трассе Архангельск-Северодвинск погибли два человека, еще двое — пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

На трассе под Архангельском в ДТП погибли два человека
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Авария произошла около 17:00 в районе СНТ «Лисьи Борки». Ее участниками стали микроавтобус ГАЗ-Соболь и Volkswagen Polo.

«В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки, водитель и пассажир микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в тексте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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