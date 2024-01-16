СМИ: в Турции в ДТП с автобусом погибли девять человек

СМИ: в Турции в ДТП с автобусом погибли девять человекТАССиещё 116 января, 05:59По меньшей мере девять человек погибли, 28 пострадали в ДТП с автобусом в турецком районе Айдынджик (провинция Мерсин). Об этом сообщил телеканал TRT Haber.© globallookpress.comПо его информации, автобус на пути из Антальи в Мерсин врезался в заграждение, а затем перевернулся.Причина произошедшего пока не известна.ДТПГлавное из автомираБольше новостейТАСС: главные новостиФилиппины заявили о поддержке принципа "одного Китая"Трамп считает честью прогнозы о его победе на выборах в АйовеCNN: Трамп хочет получить поддержку сенатора от Южной Каролины перед выборами