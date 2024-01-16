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СМИ: в Турции в ДТП с автобусом погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, 28 пострадали в ДТП с автобусом в турецком районе Айдынджик (провинция Мерсин). Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

СМИ: в Турции в ДТП с автобусом погибли девять человек
© globallookpress.com

По его информации, автобус на пути из Антальи в Мерсин врезался в заграждение, а затем перевернулся.

Причина произошедшего пока не известна.

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