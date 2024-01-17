Снежный коллапс произошел на федеральных трассах в Татарстане из-за снегопада

В Татарстане на федеральных трассах произошел транспортный коллапс, причиной стали метель, снегопад и сильный ветер. Об этом сообщает «Реальное время».

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Так, днем 16 января из-за ДТП в Мамадышском районе было ограничено движение на трассе М-7, из-за чего в пробке оказались более 100 автомобилей. Помимо этого, на М-7 продлили ограничение движения для грузового транспорта и автобусов с 735-го по 1169-й км трассы, из-за чего там образовалась пробка из грузового транспорта.

Вечером того же дня коллапс произошел на трассе М-12, пробка растянулась на участке пути Казань — Набережные Челны.

«На трассе М-5 «Урал» в Татарстане с 20:40 введут ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой. Днем ранее [,15 января] движение по трассе ограничили для автобусов и грузового транспорта. Сегодня ограничение продлили», — добавили в издании.