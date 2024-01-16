В 2023 году в Москве произошло более 800 ДТП с участием детей

В ГАИ решили напомнить о важности световозвращающих элементов на одежде детей.

Только у 10% из всех пострадавших в ДТП в прошлом году детей была одежда со световозвращающими элементами. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

Согласно данным ГИБДД, всего в 2023 году в Москве было зарегистрировано 858 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет.

«В результате погибли четыре ребенка и 905 детей получили ранения различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

В ведомстве проанализировали ситуацию, и выяснилось, что в большинстве случаев дети переходили дорогу в неположенном месте, выбегали на проезжую часть или переходили дорогу на красный свет.