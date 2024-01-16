15 грузовиков и легковых авто столкнулись в Самарской области

15 грузовых и легковых автомобилей столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале, авария произошла примерно в 11:00 по местному времени (10:00 мск) на 1129 км автодороги в Сергиевском районе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, в аварии приняли участие по меньшей мере 12 грузовиков. Пострадали два человека, тяжесть их состояния не уточняется.

Сейчас движение на трассе в районе села Старое Якушкино приостановлено. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, принимаются меры по устранению последствий аварии. Прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства инцидента.