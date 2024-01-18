На «трассе смерти» в ЯНАО в ночном ДТП погибли люди

«На 352 километре автодороги „Сургут — Салехард“ водитель автомобиля ВАЗ допустил столкновение с движущимся впереди автогрейдером. В результате ДТП водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, один пассажир доставлен в тяжелом состоянии в больницу города Муравленко», — сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции в официальном telegram-канале.